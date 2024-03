Taka anegdotka. Idzie dwóch matematyków ulicą i jeden pyta drugiego:

- Jakie jest prawdopodobieństwo, że kolejna mijająca nas osoba będzie mężczyzną?

- No jak to jakie, 1/2.

- A że 5 kolejnych mijających nas osób będzie mężczyznami?

- (1/2) ^ 5

- Zatem prawdopodobieństwo, że 100 kolejnych osób będzie mężczyznami jest (1/2)^100?

- No ba.

Nagle z zza roku wychodzi pochód wojskowy licząca około 100 osób (sami mężczyźni) i mija matematyków.

