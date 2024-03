Kiedyś to widziałem perełkę. Ciąg bodajże 8 domów, szeregowców. Wieniec zaś zrobiony tylko po obwodzie. Nie było go pomiędzy kolejnymi budynkami. W związku z tym środkowe domy zaczęły się rozjeżdżać, a dachy w nich zapadać. Skończyło sie przepuszczaniem prętów gwintowanych przez całą szerokość i ściąganiu wszystkiego z powrotem. Fajnie to wyglądało. Zamiast mieć użytkowe poddasze, lokatorzy na wysokości kolan mieli przeciągnięte przez nie po kilka prętów. :D