OGROMNA PROŚBA O WYKOP EFEKT ORAZ PRZESTROGA DLA WSZYSTKICH SPRZEDAJĄCYCH KORZYSTJĄCYCH Z PAYPAL! UKRADLI MI Z KONTA PRAWIE 9000 PLN, ZABLOKOWALI KONTO I NIE CHCĄ ZWRÓCIĆ PIENIĘDZY MOIM KLIENTOM! Poniżej opisuję wszystko.

Jestem bezsilny w walce z korporacją, nie można się z nimi skontaktować telefonicznie, nie odpisują na maile a jako pomoc klienta odpowiada bot. Ukradli mi prawie 9000 zł i nie mogę wykonać zwrotu tych pieniędzy do klientów, mimo, że środki są na koncie PayPal wyświetla się komunikat, że mam wpłacić swoje pieniądze, żeby je zwrócić klientom! Zrzut ekranu: https://prnt.sc/hZIeTV0IoTsl

Dostępne środki na koncie: https://prnt.sc/dcp9YaCmzKRH (nie wypłaciłem ani złotówki po wpłatach od Klientów, wszystkie wpływy przetrzymuje PayPal).

Jakiś tydzień temu dodałem do swojego sklepu internetowego możliwość płatności PayPal, wysyłam trochę na zachodnią Europę i pomyślałem, że będzie to dogodny system płatności dla klientów zachodnich. Po kilku transakcjach na zaledwie kilkaset Euro dostałem maila, że konto musi przejść dodatkową weryfikację i proszą o dokumenty. Wysłałem im zdjęcie dowodu osobistego, potwierdzenie założenia konta bankowego, faktury zakupowe od hurtowników, potwierdzenie zameldowania oraz numery listów przewozowych dla wysłanych paczek. Z 11 zamówień, które wpłynęło od 23.03 zrealizowałem 4, ponieważ w jednym mailu PayPal napisał coś w stylu "fakt wysłania paczki, nie jest jednoznaczny z tym, że otrzymasz pieniądze", pomyślałem, że to jakaś auto odpowiedź a konto blokuje bot bo takie mają procedury, tak więc mimo wszystko zrealizowałem cztery zamówienia licząc, że środki zostaną zwolnione po przesłaniu dokumentów. Dziś otrzymałem maila:

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać naszym klientom bezproblemowe i łatwe w obsłudze rozwiązania płatnicze. Niestety czasami z różnych powodów, takich jak na przykład przepisy prawa miejscowego, nasze zasady lub zasady banków partnerskich i sieci kart, nie możemy przetwarzać operacji.

Z naszych obecnych informacji wynika, że klienci byli niezadowoleni z działalności tej firmy.

Z jakich funkcji konta mogę teraz korzystać?

Niestety w tej chwili większość funkcji Twojego konta została zdezaktywowana.

Po pierwsze skąd oni mogą mieć informację, że klienci byli niezadowoleni, jak konto mam od 23.03 i przesyłki są w drodze do klientów na zachód Europy! Nikt nie zgłosił reklamacji czy jakichkolwiek roszczeń! Nie miałbym z tym najmniejszego problemu, ale NIE MOGĘ ZWRÓCIĆ PIENIĘDZY KLIENTOM! To jest korporacyjne złodziejstwo w biały dzień! Ukradli zablokowane środki, a jak chce je zwrócić to mam przelać im pieniądze z własnej kieszeni.

Nie miałbym problemu z tym, że nie chcą obsługiwać mojej firmy - ich decyzja, tylko dlaczego jak chcę zwrócić pieniądze klientom otrzymuję ten komunikat:

Saldo konta PayPal nie jest wystarczające do pokrycia tego zwrotu

Możesz dodać środki do swojego konta PayPal za pomocą zwykłego przelewu bankowego. Pamiętaj, że musisz ponownie przyznać zwrot pieniędzy, kiedy skończysz.

A na koncie są pieniądze, które wpłacali klienci! Zgodnie z powyższym zrzutem ekranu.

Dlaczego więc ta złodziejska firma nakłania mnie do wpłacenia pieniędzy w celu zwrócenia środków. Przecież to jest jawne złodziejstwo! Skoro zablokowali środki "ze względów bezpieczeństwa" niech teraz oddają je moim klientom! A nie ja mam im wpłacać!

Nie dość, że wysłałem część zamówień, nie otrzymam za nie pieniędzy (o tym już mnie poinformowali), a wyłożyłem na towar z własnej kieszeni, to w dodatku blokują mi WSZYSTKIE pieniądze, to jest ku*wa nie do pomyślenia.

Zrzut ekranu z zamówieniami: https://prnt.sc/KW7i2BdgdZ5M

Prośba o WYKOP EFEKT, bo nie wiem co robić, przecież powinni zwrócić środki moim klientom, skoro je zablokowali, a nie próbują wyłudzić ode mnie pieniądze na zwroty dla Klientów. JE**NI ZŁODZIEJE!!!!

Odradzam wszystkim korzystanie z tego serwisu!!! Nie wiem co mam robić, prośba o wykop-efekt, może jak wykop to nagłośni to coś dotrze do tych złodziei. Jestem załamany...

Zrzut ekranu środków (zamówień), które otrzymałem od 23.03 poniżej, dodam, że zrealizowałem 4 pierwsze zamówienia z własnych środków i paczki są w drodze do klientów, a PayPal nie wypłaci mi za to moich pieniędzy. W GŁOWIE MI SIĘ TO NIE MIEŚCI.