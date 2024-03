Tu NIE CHODZI o COVID czy iwernektyne.



Tu chodzi o

"It’s really about the patient-physician relationship, doctors being allowed to be doctors and prescribe medicine"



Relacje pacjent lekarz i prawo lekarza do przepisywania DOWOLNEGO leku.



Widać Fda przekroczyła swoje uprawnienia, a lekarz szur ma prawo "leczyć" pacjenta szura jak mu się podoba