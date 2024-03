Niemcy to umią w politykę, nie ma co. Chcieli szantażować Europę stając się pośrednikiem ruskiego gazu, a jak nie wyszło to, to będą szantażować Europę zielonym ładem. A jak okaże się, że np chiny robią tańsze i lepsze elektryki niż VW to KE wprowadzi cła, żeby niemiecki koncern nie stracił. Nawet KPO Polsce odblokują na zakup wiatraków SIemensa jak będzie trzeba, byle by tylko kasa poszła do Niemiec.