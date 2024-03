byłem na 5 protestach rolników i na żadnym wcześniej nie dochodziło do starć ze służbami.

Ale ten protest był w Warszawie, blisko władz centralnych i na ich terenie.

Pokaż całość

Ciekawe, że ten manipulant nie zauważył, że w tym proteście, w tym właśnie na którym doszło do starć ze służbami, brała jeszcze udział Solidarność i to bardzo licznie reprezentowana.Tu znalazł przyczynę: miejsce. Ale jakoś to miejsce było tak samo blisko władz centralnych jak