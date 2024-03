1. Komisja wojskowa dopuściła go na front

2. Jakiś psychol znalazł sobie niepełnosprawnego, nad którym się znęca i go bije. Jeszcze to nagrywa, żeby pokazać znajomym i się razem pośmiać

3. Jak im się znudzi to każą mu biec z karabinem na okopy wroga, żeby pozbyć się problemu.



Fajnie tam mają :/