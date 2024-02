w przypadku sprawowania funkcji posła przeprosiny wydają się bardzo śmieszną "karą" z uwagi na fakt co zostało tam napisane i konsekwencje powinny być dużo większe. Już sama reakcja Żukowskiej na to daje do myślenia, chyba nikt się po niej takiej nie spodziewał. Daleki jestem od pochwalania poczynań tej pani ale reakcja mimo że mało profesjonalna to bardzo konkretna i pokazuje skale głupoty autorki