Bo ogłupiająca propaganda jest robiona przez tych samych oszustów, co na zachodzie.Pelikany mają tylko łykać to i chodzić na wybory, by wrzucać głos na ustawione kandydatury. Czasami przez matrix przedrze się im jakaś Konfederacja, Le Pen czy Trump, ale to będą opluwać do skutku przed maluczkimi umysłami.