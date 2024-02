..acz przy okazji wywalenia rosji z UA, rozpaść jej nie zaszkodzi.

Mało tego, nalezy to zrobić by odsunac w czasie kolejne wybryki kolejnych putinków.

I bardzo prawdopodobne że wywalenie kacapow z UA nastapi wlasnie poprzez rozpad ruskiej państwowosci, wszak juz to przerobiliśmy 32 lata temu.

Przy tym jest to dość bliska i zachecajaca perspektywa - przecież ostatnia proba zbrojnego przewrotu w kacapii miala miejsce raptem pół roku temu :)