Nie no, myślałem, że znowu coś powiedział a to stara sprawa z końcówki 22. Rosyjska propaganda musi być jednak mieszaniną różnych rzeczy tak, żeby z zewnątrz nie miało to sensu. Z jednej strony nosimy pokój, z drugiej niszczymy NATO. Takich dziwactw jest masa, przekaz ma trafiać do każdego, radykalnego nacjonalisty i baby tęskniącej za komuną. Ogarnięci, którzy zauważają sprzeczność i tak tego nie oglądają └ [ ⚆ ᴥ ⚆ ] ┘