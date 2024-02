Sporo ludzi wierzy w bajki o tym, że Ukraińcy w ogóle nie mieli sprzętu i armii i że to wszystko magicznie stworzono dopiero dzięki pomocy zachodu.Rzeczywistość jest taka, że Polska jest dużo mniej przygotowana do walki z rosją niż Ukraina była na początku tej wojny. Choć dużo tutaj zasługi ruskich, którzy w 2014 dali Ukrainie powód do przygotowania się do takiej wojny, zamiast od razu iść na całość.