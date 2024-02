Czym innym jest zakaz importu a czym innym jest zakaz wprowadzenia do obrotu.



Zakaz importu = nie wolno wwozić



Zakaz wprowadzenia do obrotu = możesz wwieźć ale nie wolno ci go sprzedać (i nie wiem czy to nie jest ograniczenie tylko na "sprzedaż jako żywność" (musiałby się wypowiedzieć ktoś bardziej obeznany).



Dodatkowo, te 68 ton, to będzie a najlepszym przypadku jakieś 4 wagony zboża