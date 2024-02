Zamknąć granicę, przedłużyć płot, przepuszczać tylko uzbrojenie i to dopiero jak padną do stóp i zaczną przepraszać za swoje zuchwalstwo.



Jak przyjacielskiej pomocy nie uszanowali to trzeba na nich szantażem wszystko wymusić: przewodów, ekshumacje, kult bandery to są sprawy do załatwienia teraz, kiedy są uzależnieni od naszej dobrej woli, bo widocznie nie zdają sobie z tego sprawy.



Humanitarki nie trzeba przepuszczać, mają przeciez tyle swojej żywności, że całą europę tym zalali.