Firmy importowały to legalnie, bo miały takie prawo. Taki Kaczyński twierdził, że to nie problem, a teraz jego szwadrony z solidarności szturmują urzędy. Państwo powinno zacząć od papierów, co do jakości zboża i za jaką kwotę je zgłaszano, wedle protestujących pszenica była deklarowana w cenie około 200 zł za tonę i to jest podstawa do wejścia skarbówki.