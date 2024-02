Armia Krajowa? A co to takiego? Po co w ogóle mówić o Armii Krajowej? Premier Donald Tusk na konferencji z Kanclerzem Niemiec Panem Scholzem ogłosił, że należy patrzeć w przyszłość. Jakie konsekwencje wynikają z ideologii patrzenia w przyszłość w stosunkach międzynarodowych? Ano takie, że zapominamy o tym, co było - unieważniamy historię a wraz z nią tożsamość narodową, ducha narodu z jego wszystkimi kompleksami. W tym kontekście Armia Krajowa jest wielkim kompleksem Pokaż całość