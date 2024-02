Dla przypomnienia - Stanisław Lem o pisarstwie Olgi Tokarczuk:

"... ale to jest tylko kolejny dowód na kompletną marginalizację kultury. Nie zachwycam się ani Gretkowską, ani Tokarczuk... (milknie)



- Gretkowska faktycznie robiła sobie swojego czasu hałaśliwą autoreklamę, ale o Tokarczuk na pewno nie da się tego powiedzieć.



Czytałem niedawno książkę Tokarczuk o Lalce. To jest nie tylko mowa-trawa, ale również dowód na to, że autorka studiowała psychologię w ubiegłych wiekach. Lalka to Pokaż całość