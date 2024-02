Sam fakt, że 1 imigrant jest wymienny na 20 tysięcy euro haraczu (która to kwota będzie oczywiście rosła w szalonym tempie) pokazuje, jaka dla społeczeństw europejskich jest "korzyść" z imigracji murzynów... No czysty zysk przecież! Bo ile było trąbienia, że imigranci to same korzyści... ręce do pracy... ubogacenie kulturowe XD... zasypanie dziury demograficznej... a tu nagle się okazuje, że trzeba DOPŁACIĆ 20000 € żeby tylko uratować się (czasowo) od 1 murzyna??? Ale Pokaż całość