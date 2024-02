Kiedyś powstała świetna parodia słynnego programu "Cops" o pracy amerykańskich gliniarzy, gdzie tym razem ekipa jeździła ze szturmowcami z Gwiezdnych Wojen. W oryginalnej czołówce padał popularny tekst, że "podejrzani są niewinni do momentu udowodnienia im winy", a tu dla śmiechu dali "podejrzani są winni..." ("All suspects are GUILTY, period! Otherwise, they wouldn't be suspects, would they?")Jak zwykle lewica dorównała parodii. Tak samo było z kabaretami i chłopami przebranymi za babę.