Schemat działania jest prosty. Panowie zatrudniają pracowników którzy najprawdopodobniej nie są świadomi, że oszukują ludzi i dostają solidną prowizję od sprzedaży. Będąc u klienta namawiają go na wpłatę jak największej zaliczki, podpisana zostaje umowa na zamówienie i realizacje instalacji pompy ciepła w określonym terminie i na tym koniec. Za pare tygodni bądź miesięcy - kiedy naciągną odpowiednią liczbę osób, kontakt się urywa, a firma teoretycznie bankrutuje. W praktyce - jest to nic innego jak przeniesienie spółki na słupa (stanowisko prezesa zostaje obsadzone przez przypadkową osobę), zyski transferowane są do innych spółek - dzięki czemu wyżej wymienieni Panowie nie odpowiadają już za długi spółki, wzbogacili się i pozostają bezkarni. Otwierają oni kolejną spółkę i robią dokładnie to samo oszukując kolejnych ludzi na pieniądze w całym kraju.