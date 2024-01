I dlatego USA ma według mnie nieporównywalnie większe zdolności bojowe niż chińczycy. Oni cały czas aktywnie biorą udział w konfliktach na całym świecie i takie sytuacje co chwilę zmuszają ich do usprawniania procedur.



To tylko jedna dziwna sytuacja ale zastanówmy się ile takich dziwnych rzeczy można odkryć jedynie poprzez doświadczenie.



Jeśli wybuchnie wojna, to chińczycy masę własnych niedociągnięć będą odkrywać w boju w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy swoich problemów są już świadomi. Pokaż całość