A co jeśli ludzkość rzeczywiście żyła na Marsie ale zniszczyła planetę przez wojnę nuklearną. Co bogatsi uciekli na o wiele gorszą do życia w tamtych czasach Ziemię jednak bez całej wiedzy zapisanej w postaci cyfrowej nie byli w stanie odtworzyć cywilizacji w takim kształcie w jakim ją pamiętali i tak prymitywnymi metodami powoli dochodzimy do tego co już kiedyś utraciliśmy. Włącznie z wiedzą na temat atomu. Oh, whait...