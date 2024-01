Kiedy w Polsce jakiś Król ośmielał się proponować by znieść liberum veto to też był lewakiem, masonem i tyranem co chce być władcą absolutnym. Prawo, że jeden członek ma veto NIGDY dobrze się nie sprawdziło. To przez to Unia jest bezsilna przez jednego przekupnego autorytarnego buca, przez to ONZ nie ma żadnej siły sprawczej bo raz Chiny a raz USA są na "nie" całkowicie porzucając sprawę i przez to I RP upadła. Pokaż całość