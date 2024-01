nie rozumiem czemu krytykujecie wojskowych za to, że ostrzegają przed możliwą wojną. Wolelibyście, żeby nic nie mówili, nie zbroili się, nie budowali umocnień i nie zwiększali produkcji amunicji, żeby rosyjscy i chińscy menele sobie po prostu tu weszli jak do siebie i pozabierali wam smarthony? Chociaż, w sumie, może to i lepiej by było.