Mieszkam w NYC. Nie ma tu infrastruktury do ladowania elektrykow i kazdy o tym wie. NYC to chyba najgorsze miejsce w USA na posiadanie elektryka. Ale artykuj to wymysl jakiegos gowno portalu. Nikt tu nigdzie nie stoi. Wszystko jeździ jak zawsze na benzynę.Sa firmy, takie jak Revel https://gorevel.com/ i oni maja tylko elektryki i własne parkingi z ładowarkami. Idzie im bardzo dobrze, bo ogarniają ładowarki.