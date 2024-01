Bali to jedna z ciekawszych wysp Indonezji, wyróżnia się wulkanicznymi krajobrazami z tarasami ryżowymi i wodospadami. Im dalej do centrum i na północ tym ładniej. Do tego dobra kuchnia, spokój i rozsądne ceny to coś co może przekonać do podróży. Podrzucamy poradnik jak to zrobić na własną rękę.