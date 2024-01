Ehh od początku byłem przeciwnikiem CPK bo byłem przekonany, że to słup do defraudowania bajońskich sum z publicznych pieniędzy i "miś na miarę naszych możliwości".

Prześledziłem kilkadziesiąt wywiadów, podcastów i artykułów gdzie eksperci przekonywali, że CPK to trampolina do rozwoju naszej gospodarki. Przekonali mnie nawet i zmieniłem swoje sceptyczne nastawienie.

Po czym okazuje się, że przeczucie mnie nie myliło i to jednak po prostu słup do defraudowania bajońskich sum z publicznych pieniędzy