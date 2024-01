Jakbym nie mial szczęścia ze mam gdzie mieszkac (bo to zwykly fart) to bym #!$%@? stad w podskokach. Stosunek cen nieruchomosci do zarobkow w Polsce to zart, to juz lepiej znalezc sobie kraj o podobnych zarobkach ale chociaz z dobra pogoda a nie zima i smogiem za oknem mieszkania za 50m za 800k xD wspolczuje osobom ktore sa w takiej sytuacji na tym #!$%@? zmanipulowanym rynku