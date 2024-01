Krótki życiorys Bartłomieja Glinkowskiego aka MGP Garage. Znany on jest z tego, że sprzedawał części samochodowe do grupy Volkswagena których ostatecznie nie wysyłał (w tym zawieszenia air ride), kradł samochody i to w dużych ilościach za co siedział później w więzieniu, wynajmował auta do Francji które po przekroczeniu granicy ginęły bezpowrotnie (robi to do tej pory), wymuszał haracze, sprzedawał telefony na OLX a klientom wysyłał cegły, okradał ubezpieczalnie robiąc celowe szkody na innych pojazdach itd itd. A ta myjnia samochodowa, warsztat samochodowy, stacja kontroli pojazdów i wypożyczalnia aut, to przykrywka do jego lewych interesów. Dodatkowo on musi płacić hajs aby go ludzie z branży nie dojechali (mowa oczywiście o tych co kradną auta na zlecenie) bo Bartuś się na nich rozjebał i przez to siedział krócej w pudle. Ogólnie można o nim pisać bez końca bo co róż znajdzie się coś nowego na niego.