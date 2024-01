To jest bardzo ważna dyskusja wbrew pozorom. Na bieżącą sprawę nie ma to co prawda wpływu (bo jak się okaże, że nieskutecznie ułaskawił to po prostu ułaskawił jeszcze raz). Ale będzie to istotne w sytuacji gdy będzie zmiana prezydenta. Jeżeli ułaskawienie działa do przodu, to znaczy, że może ułaskawić przestępców, którzy jeszcze nie mają wyroku w dniu jego ustąpienia z urzędu.