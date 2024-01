Wirus to taka doskonała forma pasożyta, sam zawiera tylko absolutne minimum i to od żywiciela bierze całą resztę, bez żywiciela wirus w sumie nie jest żywy, bo żadne procesy życiowe w nim nie zachodzą. Dopiero po włamaniu się do komórek zainfekowanego organizmu rozmnaża się i dopiero wtedy ten absolutny popapraniec "czuje, że żyje"!