Tak samo jak z kasą na kancelarię premiera ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Wrócił stary dobry Donek, który mówi jedno a robi drugie. On nie ma za grosz szacunku do swoich wyborców, ale to nic, ważne, że tvpis przejęty! xD Pal go sześć pakt migracyjny, opłata paliwowa, "dobrowolny" zus, likwidacja funduszu kościelnego, kwota wolna od podatku.

Ich wyborcy są bardziej zaślepieni nienawiścią niż stare babki pisiorów xD