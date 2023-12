HIV.gov, U.S. Statistics - raport z 7 Grudnia 2023 za rok 2021. 86% zakażeń HIV wśród mężczyzn, którzy przyznali się do przynależności do mężczyzn współżyjących z mężczyznami (MSM) oraz do przyjmowania narkotyków dożylnie. MSM odpowiadają za 70% wszystkich nowych zakażeń HIV w całym USA za rok 2021.