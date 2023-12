Dziura w przepisach.

Kiedyś kierowcy samochodów elektrycznych nie mogli dostać mandatu z fotoradaru, bo system nie widział ich samochodu.

W tamtym czasie trzeba było wbić do systemu pojemność silnika samochodu... a w elektrykach nie było co wbijać...



Inna sprawa, że gdyby urzędasy wtedy pomyślały, to wystarczyło wbijać pojemność "0" i wszystko by działało...

No ale nie wymagajmy za dużo od urzędników. Oni nie są od myślenia, a od realizacji poleceń góry... ¯\(ツ)/¯