Znowu te kamienice?

Gdyby to była własność miasta, to byłby ciężar. Te dziesiątki miliardów to wirtualna wartość, która nigdy by się nie objawiła, a w miliardach można by liczyć koszt remontu i doprowadzenia do sensownego stanu. Wyprzedaż obciążeń to działanie na rzecz gospodarnoaci i ekonomicznej racjonalizacji. Gronkiewicz-Waltz była sprawnym zarządcą, a teraz odpalamy licznik piekących dup w skali minusa.