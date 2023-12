To nie jest muzułmańska kultura, ani jakieś ogólno-islamskie obrzędy. Na filmie widzimy element szyickiej Aszury.



W każdą rocznicę śmierci Zaynab bint Ali, która uważana jest za jedną z najważniejszych kobiet w historii islamu, szyickie kobiety urządzają publiczną żałobę na jej cześć. Jest to praktykowane tylko i wyłącznie w Iranie oraz szyickich regionach Iraku. Tak więc błędem jest traktowane tego czegoś jako powszechnego elementu islamskiej kultury. To jest stricte szyicki, lokalny zwyczaj