Środowiska LGBTQ+ (nie wspominając o Antifie) są agresywne od dawna. Dotąd była to agresja bierna - słowna, emocjonalna, ideologiczna - właśnie przechodzą do agresji czynnej.



Pewna umiarkowana toksyczność tego środowiska może być tłumaczona toksycznością, którą to środowisko dostawało wcześniej ze strony społeczeństwa. Jednak przejście do agresji fizycznej to jest dokładnie odwrócenie pojęć i zachowań - wcześniejszy prześladowany staje się prześladowcą dosłownie.



Jest to proces hodowania roszczeniowej i uprzywilejowanej grupy społecznej. Grupa ta Pokaż całość