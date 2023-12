Uważaliście że referendum pluło wam w twarz? To teraz będą to robić legalnie przywiezieni zgodnie z paktem migracyjnym Lampeduziarze. A swoją drogą płot będą szturmować kolejne dywizje tzw. "uchodźców", z którymi to piękny i nowoczesny Marszałek Sejmu tak ochoczo sobie zdjęcia robi.