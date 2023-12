Jak zawsze powtórzę. Żadna nowość. Na wnioskach do leasingu wychodzi pełno takich kwiatków od dealerów. Często stara śpiewka jest wtedy. Panie, my to wzięliśmy w rozliczeniu albo Panie, to auta klienta, sprzedajemy grzecznościowo. Taa, gówno prawda. Dealer to zwykły handlarz, tylko w garniturze. Cała różnica.