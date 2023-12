jedne komuszki cenzurują na wykopie, a drugie wypuszczają już kłamliwą narracje.

Ale w sumie to będzie miało pozytywny wpływ bo ktoś kto nie był zdecydowany, wachał się co do tej sprawy i może nawet to co Braun zrobił mu się nie podobało, jak zobaczy, że ludzie kłamstwami i cenzurą chcą teraz wygrwać to zacznie mieć wątpliwości co do "lewakowania".