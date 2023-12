na wszystkie koła za pomocą 5-biegowej skrzyni manualnej.

dzięki 6-biegowej, manualnej skrzyni biegów.

stalowej ramy, do której przynitowane są blachy aluminiowe.

Pokaż całość

Którą klasę autor skończył? Bo o ile dobrze pamiętam, to do sześciu to się na słonikach w zerówce liczyło. No ale może to wpływ Czarnka na edukację...To chyba pięta achillesowa tego pojazdu. Elektroliza mówi "I like it!", podobnie jak w landku, prawie tak samo spartańskim, prawie tak samo utylitarnym i