Lewaki jak to jest że wy tacy miłosierni, kochający wszystkich naokoło, broniący praw człowieka...

Milczycie w sprawie ludobójstwa w strefie gazy. Codziennie giną tam cywile.. do drogi się przyklejacie za jakieś krzaczki ale życie ludzkie jest wam obojętne..

Czy to nie są aby podwójne standardy?