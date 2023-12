Zgadzam się, że obraza uczuć religijnych to idiotyzm ale nikt mu tego prawnie nie zarzucił; podejrzenie o popełnieniu przestępstwa jest z paragrafu o zakłócanie obrzędu religijnego.



Gdyby ktokolwiek na procesji w boże ciało w miejscu publicznym (do kościoła nie ma co porównywać bo sejm to nie synagoga) na ulicy kadzidła gasił gaśnicą to skończyłoby się to identycznie bo to również podpada pod paragraf.



W Polsce mamy, czy się to komuś podoba czy