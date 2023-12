Szczerze mogę polecić. Cykl spina się jako cykl, świat przedstawiony jest przemyślany i logiczny. Bohaterowie ciekawi i rozwijający się Jednych polubimy innym będziemy życzyć jak najrychlejszego końca. Co więcej Wegner potrafi pisać powieści, w przeciwieństwie do kilku przereklamowanych rodzimych twórców, co na opowiadań powinni poprzestać.



A co do polskiej fantastyki i całkowicie nowej serii oraz jednocześnie debiutu to "Psy Pana" Świątkowskiego zapowiadają się jako bardzo dobre otwarcie nowego cyklu.