to jest niebywałe, modyfikacja softu większa niż w pociągach Newag i jeszcze siedzi w tym Totalizator a w mediach cisza.



Druga sprawa że ten youtuber wciąż żyje, trzecia to to że policja potrafiła wykryć coś takiego jak lewy soft w automatach, to jest o wiele bardziej skomplikowane niż soft pociągu bo automaty muszą przechodzić audyt pod kątem oszustw w jakiejś instytucji państwowej i przez lata nic nie wykryto, do teraz