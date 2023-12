Gdy biła, to zawsze do krwi, przez co więźniarki ochrzciły ją mianem ,,Krwawej Brygidy''. Kusiła małe dzieci cukrem, tylko po to, by następnie wsadzić je do ciężarówek, które odjeżdżały w kierunku komór gazowych. Dwukrotnie stanęła przed sądem i otrzymała wyrok, lecz tylko raz trafiła do więzienia.