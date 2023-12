Kobiety powinny nieć zakaz wyjazdów do krajów arabskich. Jak ktoś wchodzi do klatki z tygrysem i tygrys go zabija to sam jest sobie winien. Bo tygrys ma taką naturę.

Wszelkie zasiłki na dziecko z nimi powinny płacić ich panstwa. Ma podstawie umów. A kary dla morderców i gwalcicieli muszą być adekwatne do wyznania.