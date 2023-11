Dodać do tego, ze bogaci mają całą masę opcji aby podatków unikać. Do tego wystarczająco hajsu aby zatrudniać specjalistów w tej dziedzinie. Ja zwykły Mirek z piwnicy z bieda dochodem nie zabiorę się na Cypr czy do innego raju podatkowego albo nie będę wstanie zełgać, że zrobiłem jakąś tam niby darowiznę na biedne dzieci z Afryki. Niestety gadanie niewiele zmieni w temacie. Bogaci tworzą prawo pod siebie i tyle.