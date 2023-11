Pani ma rentę + dodatkowo Pan dostaje z opieki 2000 zł.

Istotny fakt to że Pan w trakcie wypadku jechał bez pasów. Nie ma też słowa o tym, że była to wina kogoś innego. Dodatkowo Pan sam przyznaje, że jest alkoholikiem, co jest jego prywatną sprawą, ale nie do końca w przypadku żądań większych pieniędzy. Współczuję, ale to tez są koszty. Do tego matka przegrała sprawę sądową gorżąc i wyzywając panie z Pokaż całość