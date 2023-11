Czytając komentarze niektórych - niezawodzicie Wykopce :(. Faktycznie Idiokracja to był film dokumentalny.

Świetne i prześmiewcze, ale żeby zrozumieć ten rodzaj humoru trzeba czegoś więcej niż fekalnych wynaturzeń stanuperskich. Ale co tam - "#!$%@?ć biedę", to dopiero jest śmieszne....



PS. Akuratnie Ewa Stasiewicz zaczęła trasę standuperską - byłem, polecam, jest całkiem zabawnie (choć zupełnie w innym stylu niż to, co w wykopalisku).